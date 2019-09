Podcast-firmaet Podimo er tirsdag gået i luften. Bag selskabet står flere kendte personer.

Podcasts er et hit blandt mange, og fra tirsdag er der kommet et nyt sted at lytte til diverse lydudsendelser.

Selskabet Podimo er gået i luften med en platform, hvor lyttere enten kan vælge en gratis version eller en version, som koster 39 kroner per måned.

Forskellen mellem de to versioner er, at der er ekstra meget indhold i den version, der koster penge.

Podcastere, der leverer indhold til Podimo, får desuden del i den omsætning, som selskabet henter ind via sine månedlige abonnenter.

Bag Podimo står blandt andre pianist og tidligere musikchef i Tivoli Nikolaj Koppel og serieiværksætteren Morten Strunge, der tidligere har startet flere selskaber for siden at sælge dem.

Ambitionen er inden for de næste år at komme et godt stykke over 100.000 abonnenter.

/ritzau/