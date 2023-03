Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

It-selskabet Netcompany ryger ud af C25-indekset til fordel for Sydbank.

Det er der en særlig forklaring på. For at være med i det danske eliteindeks, så ser man på størrelsen af et selskabs markedsværdi, og hvor meget selskabet er blevet handlet de seneste 12 måneder, forklarer Nordnets investeringsøkonom,Per Hansen.

Det er et udtryk for, at udviklingen har været vanvittig god for Sydbank og vanvittig dårlig for Netcompany

Læs også: På sit laveste siden 2013: Så få køber ny bolig

Du kan som investor også se på kursviklingen for Netcompany. Netcompany-aktien er faldet meget, mens aktieværdien i Sydbank er steget meget, bemærker investeringsøkonomen.

Det er en tilpasning til det, som investorerne har set de sidste 12 måneder og til den smerte, som aktionærerne har oplevet i Netcompany.

Udskiftningen i C25-indekset er med andre ord et udtryk for en aktiebevægelse, der allerede er sket. Der kan dog godt være en lille kursreaktion i forbindelse med udskiftningen, forklarer Per Hansen.

Læs også: Næsten 121 mia. kr. forsvundet: 'Markedet vil formentlig være i chok'

Der kan godt være en lille kurseffekt, fordi investorer, der forvalter indeks kan øge lidt i den ene aktier og mindre positionen i den anden i forbindelse med, at ændringen er trådt i kraft.

Den store aktiebevægelse er dog allerede sket, fordi Sydbank-aktien allerede er steget, og fordi Netcompany-aktien allerede er faldet, forklarer han.

Denne artikel er fra Euroinvestor.