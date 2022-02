En lun surdejsbolle med Arla Unikas Gammel Knas ost – hvordan lyder det?

Måske løber tænderne lidt i vand – det er i hvert fald en yderst populær kombination for tiden. Men hos det nyåbnede Cafeterie 37 i Mejlgade i Aarhus er der slet ikke surdej på menukortet, selvom de serverer kaffe og bagværk.

I stedet er der cowboytoast, parisertoast og store kanelgifflar bag disken. Det hele er hjemmelavet, kaffen er også lokal, men der er »ingen romantisk historie bag,« forklarer ejeren.

Det handler bare om gode produkter og et skævt koncept.

»Der er surdejsbrød over alt, man kan godt blive lidt træt af det. Hos os skal folk have noget, de husker. Man husker ikke surdej og Gammel Knas,« lyder det fra ejer Nikolaj Agostinetti.

Inde ved naboen ligger restauranterne OliNico i nummer 35 og Sct. Oluf i nummer 39. Her står Nikolaj Agostinetti også for driften.

Begge er velkendte og populære aarhusianske madsteder på Mejlgade – Cafeterie 37 er nu deres nyeste skud på stammen, dog i et noget anderledes format.

Dørenen slog de op i december, men konceptet udvikler de løbende. Målet er bare, at det skal være sjovt.

»Vi er blevet taget supergodt imod, men december og januar er bare nogle lortemåneder i restaurationsbranchen,« fortæller ejeren.

Nu er de stille og roligt ved at komme i gang. De langer kaffe og brød over disken, men til sommer åbner de også op for gårdhaven om aftenen. Det bliver ikke »diskodasko«, men der vil være vin og øl i køleskabet og tapas-inspirerede småretter.

De er også friske på at lave events eller lægge lokaler til en barnedåb – det er næsten bare fantasien, der sætter grænser.

»Der er ikke en plan for det, vi tager det, som vi kommer – det skal bare være noget andet.«

Undervejs har de overvejet, om de også skulle servere croissanter og kardemommesnurrer, som mange andre kaffebarer gør – men nej.

»Vi vil ikke være som andre, der bare 'copy-paster' hinanden. Vi er glade for, at der ikke er surdej her,« slår ejeren fast.

Gammel Knas-osten har dog sneget sig ind trods alt. Men blandt mange andre oste, siger Nikolaj Agostinetti.

Du finder Cafeterie 37 på Mejlgade nummer 37.