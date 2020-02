Først kom historien om, at den kendte vietnamesiske streetfoodkæde LêLê var gået konkurs og måtte lade aktiviteterne i det gamle selskab gå over i et nyt.

Siden kunne B.T. afsløre, hvordan nogle medarbejdere arbejdede så meget, at 3F beskrev det som social dumping af allerværste grad. Efterfølgende kom historien om, at en del af ejerkredsen bag LêLê spiste og drak gratis for en million kroner på kædens restauranter, mens konkursen truede. Nu er der dårlige nyheder igen.

LêLê skriver torsdag på deres facebook, at de lukker deres to restauranter på Vesterbro og Østerbro.

'Kære trofaste kunder. Efter mange dejlige år på Vesterbro og Østerbro har vi truffet en beslutning om at sælge disse to forretninger,« skriver LêLê Street Kitchen.

Torvehallerne, København. Foto: Sofie Mathiassen Vis mere Torvehallerne, København. Foto: Sofie Mathiassen

Af LêLês hjemmeside fremgår det, at restauranten på Vesterbro er kædens største og ældste.

» (...) mange ideer er udsprunget herfra gennem tiderne – det er ingen hemmelighed, at stedet her er epicenteret for LêLê Street Kitchen, vores hovedsæde og laboratorium – det er her, at stifterne og partnerne har haft deres ideer testet og stadigt gør, madudviklingen for LêLê og den konstante videreudvikling for det vietnamesiske køkken,« fremgår det.

LêLê har været genstand for skarp kritik, efter B.T. kunne beskrive, hvordan medarbejdere arbejdede 200, 300 og 400 timer om måneden i kædens restauranter.

Stifteren af LêLê er kendiskokken og kogebogsforfatteren Anh Lê, ønskede ikke at stille op til et interview med B.T., men fremsendte via en presseansvarlig et skriftligt svar, hvor det fremgik, at det er virksomhedens retningslinjer at efterleve arbejdstidsregler, og at de 'ikke kan sige sig fri for, at nogle medarbejdere efter eget ønske har haft ekstra vagter'.

Anh Le der stiftede den populære københavnske restaurant LêLê, der siden blev en kæde. Hun er aktuel med en ny kogebog. Hun har haft et dramatisk liv, forlod med sit barn sin utro mand og deres overklasseliv i Vietnam og tog til Saigon, hvor hun startede et gadekøkken, har været i flygtningelejr i Indonesien og flygtede til Danmark, hvor hun arbejdede på familiens grillbar, inden hun med sine brødre åbnede restauranten i København. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Anh Le der stiftede den populære københavnske restaurant LêLê, der siden blev en kæde. Hun er aktuel med en ny kogebog. Hun har haft et dramatisk liv, forlod med sit barn sin utro mand og deres overklasseliv i Vietnam og tog til Saigon, hvor hun startede et gadekøkken, har været i flygtningelejr i Indonesien og flygtede til Danmark, hvor hun arbejdede på familiens grillbar, inden hun med sine brødre åbnede restauranten i København. Foto: Bax Lindhardt

Hun udtalte senere i et interview med Politiken, at hun følte sig uretfærdigt behandlet af pressen.

Efterfølgende meldte hun ud, at hun - og den øvrige ejerkreds bestående af blandt andet hendes brødre - valgte at opsige deres ejerandel i LêLê.

Efterfølgende overgik ejerskabet til Per Ulrik Andersen, der også er medejer af tøjkæden Samsøe & Samsøe, og som blev hentet ind som investor i LêLê kort tid efter, at kæden gik konkurs i oktober.

B.T. arbejder på at få en kommentar fra LêLê angående lukningen af de to restauranter på Vesterbro og Østerbro.