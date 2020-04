Tre af restauranterne hos buffet-kæden ‘Ilden’ er taget under konkursbehandling.

Det fremgår af Statstidende, hvor det oplyses, at der er tale om filialerne i henholdsvis, København, Roskilde og Odense.

Det er Retten i Roskilde, der har modtaget begæringerne om konkurs. Det er sket mandag og tirsdag i denne uge, fremgår det.

Restauranten i Næstved lader til at gå fri af konkurs-truslen.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra ejerne samt fra den udpegede kurator, men det har indtil videre ikke været muligt.

‘Ilden’ har eksisteret siden 2014 og er kendt for sine store kød-buffet.

Konceptet minder ganske meget om det, der kendes fra konkurrenten ‘Flammen,’ der har restauranter fordelt over hele landet.

De to kæder har da også været i offentlig fejde over netop ideer og koncepter - eksempelvis da der blev kastet med beskyldninger om, at den ene havde kopieret den andens ide om at indføre oksemørbrad i buffeten på udvalgte dage.