Den voksende københavnske burgerkæde, Cock’s & Cows, er årsag til, at en af Aarhus’ mest kendte restauranter snart er fortid.

I stedet for pizza og traditionelle pastaretter er der således burgere på menukortet, når restauranten på Åboulevarden til januar skifter ejer.

Det er restaurant Italia placeret centralt i smilets by, der nu synger serenade på sidste vers, skriver TV 2 Østjylland, der kalder stedet ‘en af byens mest kendte og velbesøgte restauranter.’

Årsagen er, at Cock’s & Cows, der i dag tæller syv restauranter, udvider. Den nuværende ejer af Italia, Kasper Vejvad, der sidste år overtog spisestedet, der blev åbnet i 1985 af Fulvio Capuzzi, fortæller, at han fik et godt tilbud.



»Vi har fået et kapitaltilbud fra Cock’s & Cows. De har været ude og kigge på beliggenheder i Aarhus for at udvide deres imperium.«

» Det er svært at finde gode beliggenheder i Aarhus, og jeg tror bare, at de fandt et sted, som de bare vil have,« siger han.

Det var ikke meningen, at Kasper Vejvad ville skille sig af med Italia, da han sidste år overtog restauranten, lyder det.

Restuarant Italia har sidste åbningsdag den 31. januar.