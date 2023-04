Lyt til artiklen

Søren Enggaard tilstår i en retsmødebegæring, at han har bedrevet insiderhandel.

Det skriver Nordjyske.

I begæringen tilstår Søren Enggaard, at da han købte for en million kroner aktier i Alm. Brand i juni 2021, var det på baggrund af insider-information. Den nordjyske erhvervsmand havde nemlig fået et meget interessant opkald, som fik ham til at købe aktierne.

Ifølge tiltalen skulle Søren Enggaard have modtaget opkaldet, imens han var på Molslinjens færge, hvor samtalen skulle være blevet overhørt.

I den anden ende af samtalen var Enggaards gode ven og bestyrelsesmedlem i Alm. Brand Flemming Fuglede Jørgensen. Han fortalte, at selskabet næste dag ville offentliggøre, at man overtog forsikringsselskabet Codans danske forretning.

På den måde håbede Enggaard at score en fed gevinst på, at aktierne ville stige.

Men det er altså både ulovligt at videregive insiderinformation og at handle på det.

Flemming Fuglede Jørgensen er fortsat tiltalt for at have videregivet intern viden – han nægter sig skyldig.

Den kommende straffesag finder sted 8. maj.