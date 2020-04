Coronakrisen rammer kulturlivet og mange museer rundt om i landet hårdt.

Også på Djursland, hvor herregårdsmuseet Gammel Estrup ligger.

Museet har været lukket i en måned, og lige nu ser det ud til, at der heller ikke kommer entreindtægter ind den næste måned.

Nu har Gammel Estrup dog fået en uventet hjælpende hånd midt i krisen:

En anonym giver har doneret 100.000 kroner til herregårdsmuseet.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Den anonyme velgører ønsker ikke sit navn frem, men har ifølge avisen et ønske om, at stat, kommune og private står sammen og hjælper landets museer gennem krisen.

Den store pengegave falder da også på et tørt sted, fortæller direktøren.

»Vi får ikke et ret stort tilskud fra hverken stat eller kommune, så vi er altid enormt afhængige af velvilje fra fonde og sponsorer, men jeg har aldrig oplevet, at en privatperson på den måde er gået ind og har støttet os. Det er jeg både meget taknemmelig og rørt over. Vi står i en alvorlig økonomisk situation, og vi har virkelig brug for al den hjælp, vi kan få,« siger Britta Andersen til Aarhus Stiftstidende.

Gammel Estrup ligger i Norddjurs Kommune og har knap 100.000 besøgende om året.

Det er en af de vigtigste kulturhistoriske seværdigheder på Djursland.

Museet har 15 ansatte og cirka 125 frivillige.