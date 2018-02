To danske modehuse er kommet så meget op at toppes om et design, at sagen nu ender med en stævning og en mulig retssag. Direktøren for det ene firma er rystet. Det skriver Børsen.

Det er det kendte modefirma Baum und Pferdgarten, der har oplyst, at det på mandag lægger sag an mod modegiganten DK Company, som blandt andet ejer tøjmærket Soaked in Luxery.

Det sker, fordi firmaet mener, at DK Company, der er et af Danmarks største tøjhuse, har krænket deres designrettigheder ved at ’Soaked in Luxery’ har kopieret et design på en bluse fra Baum und Pferdgarten.

Børsen bringer billeder af begge bluser, der minder meget om hinanden.

De to firmaer har indtil nu forsøgt at forhandle sig frem til en løsning. Men de har ikke kunnet blive enige. Og derfor bliver der nu taget retslige skridt.

Det fortæller Teis Bruun, der er administrerende direktør for Baum und Pferdgarten.

»De har tilbudt et eller andet latterligt beløb, men det handler ikke om beløb: De skal ikke tro, at de kan tryne de små firmaer, når de laver sådan en svinestreg,« siger Teis Bruun til Børsen.

Han mener, at krænkelsen er så grov, at et beløb på 10.000 kroner ikke er nok. Derfor har Baum und Pferdgarten krævet, at DK Company skulle opfylde en række andre krav som blandt andet, at DK Company skulle fjerne alle eksemplarer af de pågældende trøjer fra hylderne, ligesom firmaet skulle anerkende, at det havde krænket Baum und Pferdgarten.

Men det krav er tilsyneladende ikke blevet mødt.

Jens Obel, der er administrerende direktør i DK Company, fortæller, at hans firma har anerkendt, at det har lavet noget forkert, og at han var i gang med at opfylde kravene, men at det tager lang tid. Han tilføjer desuden, at han ikke er interesseret i en retssag og er rystet over, at sagen nu ender med en stævning.



»Det kommer som et chok for mig, at det pludselig kommer ud i medierne, for jeg var af den opfattelse, at vi var midt i en forhandling,« siger Jens Obel til Børsen.

DK Company er et af Danmarks største tøjhuse og blev stiftet af den jyske købmand Jens Poulsen i 2001. Han har blandt andet mærkerne Fransa, Blend og b.young, og i 2014 købte han en del kendte mærker, herunder InWear, Martinique og Soaked in Luxury, fra den nordsjællandske tøjmilliardær Niels Martinsen og hans modevirksomhed IC Companys.

Dengang så den jyske købmand købet af de fire lidt udtjente mærker som ’et scoop’. Det fortalte han til Berlingske Business:

»Vi tror, at vi skal have de her mærker i mange år, så vi laver en langsigtet plan og finder de rigtige folk til igen at få gang i salget i Holland og Mellemeuropa. Vi er allerede i gang i Tyskland. Og så begynder vi lige så stille at udvikle kollektioner for at gøre dem lækre og attraktive. Det er bare flødeskummet, der mangler. Små detaljer ved tøjet, foret eller etiketterne,« lød det fra Jens Poulsen.