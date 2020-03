Det er ikke nok bare at se Løvens Hule hjemme fra sofaen.

Vi danskere skal i gang med at stifte virksomheder og blive iværksættere.

Det er nogenlunde det, som budskabet er fra Martin Thorborg i en artikel fra Børsen.

»Konklusionen er, at iværksætterbutikken Danmark er fuldstændig sønderskudt lige nu. Det, synes jeg, er pisseærgerligt. Ikke så meget for min butik, for den vokser stadigvæk, men det er belastende for Danmark,« siger den kendte iværksætter til Børsen.

Sagen er nemlig den, at antallet af nye virksomheder er faldet med 12 procent fra 2019 til 2018.

Fra 36.361 til 32.045 virksomhedsstiftelser.

Budskabet bliver leveret i en artikel om Thorborgs firma, Dinero, der kom ud af 2019 med 17,6 millioner kroner på bundlinjen, men resultatet havde været endnu bedre, hvis flere danskere havde stiftet virksomheder.

Dinero er nemlig et gratis regnskabsprogram, der bruges flittigt af iværksættere, når de skal i gang med livet som virksomhedsejere.