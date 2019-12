Den kendte amerikanske milliardær Warren Buffett har foretaget mange gode handler i sit liv.

Men få har været så gode som dem, han foretog første gang i 2016.

Her købte 89-årige Warren Buffetts investeringsselskab, Berkshire Hathaway, for første gang aktier i iPhone-giganten Apple.

Og selvom man skulle tro, det var en smule sent at komme med på den bølge, så har det vist sig at være en fremragende beslutning.

Den første investering i Apple fra Buffett og Berikshire Hathaways side var 'kun' på omkring en milliard dollar - omkring 6,7 milliarder danske kroner - i 2016.

Og den blev ikke foretaget af Buffett selv, men i stedet af et par chefer i investeringsselskabet.

Det fik Warren Buffett til selv at kaste et nærmere blik på Apple. Og så kom der yderligere investeringer.

Mellem 2016 og 2018 investerede Buffett sammenlagt for svimlende 35 milliarder dollar - svarende til 234,5 milliarder kroner.

Og det har vist sig at være en rigtigt, rigtig god idé.

For den umiddelbare investering på omkring 35 milliarder dollar er siden blevet væsentligt mere værd.

Og lige nu løber fortjenesten for Buffett, der i øvrigt er verdens fjerderigeste mand (i starten af 2019 nr. tre) med en formue i omegnen af 82 milliarder dollar (ca. 550 milliarder kroner), op i omkring 30 milliarder dollar - nærmest en fordobling på få år.

Netop Warren Buffett, som af mange anses for at være en sand investeringsguru, har trods succesen med Apple-aktier ellers aldrig været meget for at investere i tech-aktier.

Blandt andet har han haft et mindre heldigt bekendtskab med IBM-aktier tidligere i årtiet.

Men det er Buffett også ganske udmærket klar over.

»Jeg føler mig mere sikker på fremtiden for Apple end for IBM. Det virker som om, Apple har et blivende produkt og et enormt anvendt produkt af de mennesker, der har købt det,« lød det fra Buffett i 2017 på CNBC.