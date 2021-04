Hotel Vejlefjord er kendt for glamourøse omgivelser, spaområde med wellness og luksuriøse opvartning. Men i flere måneder har hotellets senge været tomme.

I hvert fald er overskuddet for 2020 noget reduceret sammenlignet med året før. Det viser årsregnskabet ifølge Finans.

Heri kan man også læse, at det er corona, der har haft betydningen for det mindskede overskud.

»2020 har været udfordrende og præget af covid-19. Dette har betydet en kraftig reduktion i omsætningen. Hotellet har modtaget kompensation for faste omkostninger samt lønkompensation,« skriver hotellets ledelse i regnskabet.

Under corona har hotellet nemlig måttet holde lukket i tre måneder, og det har altså været med til at Hotel Vejlefjord helt konkret er kommet ud med et driftsresultat på 1,9 millioner kroner i 2020 sammenlignet med 8,2 millioner kroner året før.

Gæsterne har dog besøgt hotellet i de åbne måneder, men har altså ikke kunnet løfte overskuddet.

Hotel Vejlefjord har i hvert fald det laveste driftsresultat for i de seneste fem år.

Det samme kan ses på bundlinjen, hvor der i 2020 var et plus på 1,2 millioner kroner – sammenlignet med 6,6 millioner kroner året før.