Snart kan endnu en ejer være nødt til at dreje nøglerne om som konsekvens af de stigende energipriser.

Denne gang er det kroejer Hilding Hvid, der ejer Gjerrild Kro på Djursland, som er en af de ældste kroer i Danmark, med sine 179 år.

Hilding Hvid har først været i gennem to års coronakrise og dernæst en krig i Ukraine, som har medført, at energipriserne er strøget i vejret. Noget, der i sidste ende kan koste kroen livet.

»Det kan jo blive, at vi er nødt til at lukke butikken, afskedige vores medarbejdere og lukke og slukke det hele, så der er ikke noget, der bruger strøm,« fortæller Hilding Hvid til TV 2 Østjylland.

Kroejeren fortæller samtidig, at han har brugt 170.000 kroner på strøm i år, hvilket er 115.000 kroner mere, end han havde brugt på samme tid sidste år.

Ifølge Hilding Hvid har der været mange gæster i løbet af sommeren, men det har desværre ikke gjort op for priserne på el, som er langt højere end tidligere.

Og der er ikke meget at gøre, for det er nødvendigt for kroen, at varerne er på køl eller frost.

Hilding Hvid har ejet kroen i 35 år. Gjerrild Kro ligger 35 minutter fra Ebeltoft, har eksisteret siden 1843, og har titlen 'kongeligt privilegeret kro'.