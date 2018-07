Den største kæde af kaffebarer herhjemme, Espresso House, vildledte kunderne ved at kalde sin juice 'nypresset' og har desuden fået en bøde for at opbevare fødevarer for varmt.

I virkeligheden var der tale om juice fra Rynkeby, som personalet i cafeen på Frederiksborggade 7 i Indre København hældte i små plasticglas med 280 ml i. Juicen var pasteuriseret og havde altså ikke meget med nypresset juice at gøre. Ikke desto mindre blev det solgt som sådan til 22 kroner pr. glas.

'Ved kontrol af Brämhult dunke med appelsinjuice angives en holdbarhedsdato til 25. maj, og etikken beskriver, at juicen er presset dato 25 dage inden bedst før dato,' skrev kontrollanterne efter at have besøgt stedet 11. maj.

Og den går ikke.

'Det indskærpes, at fødevarer ikke må sælges under omstændigheder, der kan vildlede forbrugerne.'

Som om det ikke var nok, var juicen opbevaret for varmt, og den blev derfor konfiskeret under kontrollen.

16. juni vendte Fødevarestyrelsen tilbage til Espresso House, og her viste det sig, at fejlen ikke var udbedret. Kontrolrapporten var ikke ophængt, og stedet pralede endda med en elite-smiley, det for længst havde mistet. Ingefærshot, tunsandwich, mælk og fløde blev opbevaret alt for varmt – og måtte derfor smides ud.

Rengøringen lod også noget tilbage at ønske.

'Der var tydelige ansamlinger af snavs under køleskabe og borde i baren og i opvasken, og det konstateredes, at det ikke var fra dagens håndtering,' fremgår det af tilsynsrapporten.

Tilsynet kunne også konstatere, at Espresso House fortsat smykkede sig med lånte fjer.

'Virksomheden brugte fortsat betegnelsen 'nypresset' på sin appelsinjuice og æblejuice, der stod fremme til salg i kølemontren, og man anvendte fortsat færdigpresset juice (fra Rynkeby, red) i disse juicer,' skriver Fødevarestyrelsen.

Til sit forsvar svarede personalet, at hovedkontoret 'vist' var ved at lave nye etiketter.

Det kostede to bøder på hver 10.000 kroner og den sureste smiley, fødevaremyndigheden opererer med.

Marketingchef Sinne Fiil Fredslund afviser, at Espresso House bevidst har forsøgt at snyde kunderne.

»Jeg kan ikke sige så meget andet end at vi har ikke ønsket at vildlede nogen. Vi har ikke været opmærksom på, at der skulle være en pressedato på emballagen, vi hælder juicen på,« siger hun til B.T.

Pressedato eller ej, så giver 'nypresset' jo et indtryk af, at juicen lige er presset?

»Det har ikke været ikke vores mening at vildlede gæsterne. Vi er kun interesseret i at give kunderne en god oplevelse,« siger hun.

Er det acceptabelt, at en af jeres caféer to gange i træk får anmærkninger af Fødevarestyrelsen?

»Vi har alle de rutiner, der er nødvendige for at leve op til standarderne. Det kan ske, at det går galt lokalt. Det står vi som kæde til ansvar for, og vi følger op på det. Vi kan kun beklage, at procedureren ikke har været fulgt,« siger Sinne Fiil Fredslund.

B.T. har ved selvsyn tirsdag formiddag konstateret, at kontrolrapporten nu er kommet op.