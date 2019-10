Der er dårligt nyt for folk med en forkærlighed for musikinstrumenter.

Den landsdækkende kæde 4Sound er i fare for at skulle dreje nøglen om.

Det skriver norske Dagens Næringsliv, der har talt med kædens direktør, Anders Endertorp.

Hans holdningselskab, Music Retail Holding, som ejer 4Sound, er nemlig blevet begæret konkurs.

Begæringen skyldes, at biksen de seneste år har haft problemer med at køre rundt. Både herhjemme og hos vores norske naboer.

I Danmark har det fået den konsekvens, at 4Sound i august måtte meddele, at kæden ville lukke fire ud af sine fem butikker i løbet af efteråret.

I samme forbindelse ville flere medarbejdere modtage en fyringsseddel.

'Det er en tydelig trend, at kunderne stiller højere krav, og vi konstaterer at sortiment og service er stærke faktorer. Der er Megastores og E-handel bedst rustede til at møde disse øgede krav,' lød det i denne forbindelse fra administrerende direktør, Patrik Johansson, i en mail til Børsen.

Heri lød det desuden, at det var butikkerne i Aalborg, Aarhus, Esbjerg og Odense, der fik dødsstødet på grund af den dårlige økonomi.

Kun butikken i København ville overleve. Men med den nylige konkursbegæring kan også denne butik være truet.

Økonomien i kæden er nemlig yderst presset. De seneste år har den danske afdeling sat 40 millioner til, og på norsk grund er situationen så kritisk, at selskabet brød sine lånebetingelser, og derfor vil Nordea ikke længere forlænge 4Sounds kredit.

»Derfor har vi begæret selskaberne illikvide. Det er hovedårsagen til konkursen,« siger Anders Endertorp til Dagens Næringsliv.