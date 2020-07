Serieiværksætteren Toke Kruse solgte i 2019 sin regnskabsplatform, Billy. Han ville ikke fortælle, hvad han fik for virksomheden.

Men nu er detaljer omkring Toke Kruses salg blevet afsløret. Det skriver Finans.dk.

I 2019 var det eneste, Toke Kruse på kryptisk vis fortalte om salget, at det havde gjort ham 'økonomisk uafhængig resten af sit liv', da virksomheden blev solgt til et 'større tocifret millionbeløb'.

Men et nyt regnskab afslører, hvad Toke Kruse helt præcis fik for at sælge sit hjertebarn.

Intet mindre end 47 millioner kroner kunne iværksætteren se tikke ind på sin bankkonto, da han solgte Billy til danske Ageras, der driver Europas største platform for at matche revisorer og advokater med virksomheder.

Det fremgår af regnskabet for selskabet Bishop Holding ApS, som Toke Kruse ejede Billy igennem.

Her afsløres det også, at Toke Kruse har trukket 37 millioner af salgsgevinsten ud til sig selv.

For ti år siden startede Toke Kruse Billy med kompagnonen Sebastian Seilund. Gennem alle årene har der ikke været nogle investorer udefra. Derfor ejede Toke Krus også lidt over 90 procent af firmaet.

Det betyder dog ikke, at Toke Kruse, der i dag har taget navnet Werner Helmuth Storm Valeur, er stoppet som iværksætter.

I marts i år stiftede han otte nye selskaber, der blandt andet skal beskæftige sig med investering i ejendomme, udlejning af køretøjer og konsulentbistand.

»Med de nye selskaber forenkler jeg strukturer i mine forretninger, og jeg kaster mig over nye former for investeringer,« lød det fra Toke Kruse.

Toke Kruse - eller Werner Helmuth Storm Valeur - skiftede navn under coronakrisen, fordi han er en dynamisk størrelse, der også skifter navn på sine selskaber, når han føler for det. Som han selv beskriver det.

Han har dog ikke droppet navnet Toke Kruse helt. Det vil han fremadrettet bruge som kunstnernavn, når han laver foredrag og lignende.

Hvor navnet Werner Helmuth Storm Valeur kommer fra, og om der er nogen særlig grund til, Toke Kruse valgte netop dette, er ikke kendt.