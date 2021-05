Den velbesøgte glasbro på Salling Rooftop er blevet afspærret.

Glasgulvet har nemlig fået en revne.

Det skriver TV 2 Østjylland.

Salling Rooftop er et restaurant- og caféområde på toppen af stormagasinet i Aarhus, og glasbroen er kendt for sin smukke udsigt over hele byen, hvor gæster kan kigge gennem glasset og se gågaden 27 meter længere nede.

Men nu er der altså kommet revner i den kendte glasbro, og derfor er attraktionen afspærret.

»Der er simpelthen kommet en revne i det øverste lag glas. Glasset er otte centimeter tykt og består af flere lag. Og det er i det øverste lag glas, at revnen er opstået,« siger stormagasinchef Anja Kibsgaard til TV 2 Østjylland.

Revnen blev opdaget tirsdag af nogle gæster, og ifølge håndværkere er der ingen fare for, at glasgulvet kan falde ned.

Stormagasinchefen kan ikke på nuværende tidspunkt sige, hvornår skaden vil være udbedret.

I august 2020 meddelte Salling, at mere end tre millioner gæster havde besøgt Salling Rooftop siden åbningen tre år tidligere.