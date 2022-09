Lyt til artiklen

Sidste år forsøgte Ane Michelsen at få Jesper Buch, Jacob Risgaard og de andre løver fra DR-programmet 'Løvens Hule' med ind i ejerkredsen af sin virksomhed.

Det lykkedes ikke. Og nu, et år senere, er hun gået konkurs med selskabet Cold Hawaii Vildmarksbad ApS.

Tiden er nemlig ikke til saunaer, shelters og vildmarksbade, skriver Finans.

Og det mærker eneejer Ane Michelsen konsekvensen af.

»Vi står i et meget svært marked. Jeg tør ikke risikere mere ved at komme flere penge i en forretning, hvor fremtiden er så usikker. Det er brandærgerligt, fordi vi har kunder, der bliver skuffet, og medarbejdere, der desværre skal ud at finde nye job, men konkursen er en nødvendig beslutning,« siger hun til Finans.

Ane Michelsen oplyser det mediet, at Cold Hawaii Vildmarksbad sidste år solgte omkring 100 vildmarksbade og 60 saunaer.

Selskabet havde sidste år et overskud på 150.000 kroner efter skat.