Først var der tale om en rekonstruktion, men nu står hele koncernen for skud.

Sådan skriver Finans om den kendte serieinvestor Morten Lunds virksomhed, Elleville Vejby, der står bag et stort prestigebyggeri – en såkaldt økolandsby.

Byggeprojektet har været undervejs i seks år i et partnerskab med Bjarke Ingels og skulle delvist åbne i august 2022.

Men projektet er fortsat i problemer. Dengang firmaet gik under rekonstruktion, troede man på projektets overlevelse og en refinansiering.

Men nu er hele koncernen bag, der står for et stort netværk af virksomheder – Salutation – sendt til tvangsopløsning. Det viser nye oplysninger fra CVR-registret.

»Vi sætter alt ind for at få det til at virke, flere kommentarer har jeg ikke,« siger Morten Lund til Finans.

En af virksomhederne under koncernen er '5th Element POPUP'. Her er den prisbelønnede arkitekt Bjarke Ingels blandt medejerne. Datterselskabet er også sendt til opløsning.

Det nyeste regnskab, slår fast, at Salutation havde et underskud på knap fire millioner kroner. I 2019 var underskuddet på næsten to millioner kroner.