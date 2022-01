I mere end 80 år har Havnens Fiskehus i Aarhus ligget lige dér på Fiskerivej ud til kajen.

Det skal den også i fremtiden – men først skal de gamle bygninger rives ned og bygges op igen. For intet mindre end et tocifret millionbeløb.

Det fortæller Anders Højgaard Andreasen, der sammen med sin bror Kristian Højgaard Andreasen driver den gamle fiskehandel.

»Vi begyndte allerede at se på det (ombygningen, red.) tilbage i 2014, for vi kunne se, at vi var ved at vokse ud af de nuværende rammer og havde lyst til at lave noget anderledes. Men også fordi de gamle bygninger virkelig trænger til det, murværket er flækket flere steder, og det er bare i dårlig stand,« fortæller Anders Højgaard Andreasen til B.T.

De vidste, at det ville blive omstændigt – og det bliver det også, for udover at bygningerne skal rives ned, så skal der graves to meter ned i jorden og laves helt nyt fundament med ny sandpude. Den nye konstruktion skal nemlig også kunne holde en ny overetage.

»Vi har længe haft en drøm om at lave en etage ovenpå, og det kunne det gamle byggeri ikke holde til. Nu kan den drøm blive til virkelighed,« siger Anders Højgaard Andreasen.

Her ses en skitse af det nye byggeri. Foto: Privatfoto Vis mere Her ses en skitse af det nye byggeri. Foto: Privatfoto

Ovenpå fiskeforretningen flytter der derfor lejere ind, der skal skabe synergi mellem de to forretninger. Der er tale om en vinforretning, som fiskehandleren altså skal samarbejde med.

Blandt andet vil der blive lavet en form for kurser, hvor man kan lære, hvordan man kobler fisk og vin, fortæller Anders Højgaard Andreasen. Om aftenen bliver vinforretningen ovenpå til en vinbar, hvor man også kan få lidt fisk til.

Hvilken forretning der præcis er tale om, kan han ikke løfte sløret for endnu. Men det hele bliver fortsat med høj kvalitet for øje og med den samme afslappede og folkelige stemning, man kender fra området, siger han.

Fiskeglade kunder kan også stadig smovse løs, mens ombygningen, der begynder 1. februar, står på.

I mellemtiden flytter Havnens Fiskehus bare få meter over på den anden side af vejen, hvor de har lejet et stykke af p-pladsen. Her bygger de en form for pavillon op med køkkenvogne, som man kender det fra festivaler.

»Så vi har mulighed for fortsat at servicere vores kunder med fersk fisk og vores specialiteter,« siger fiskemanden.

Til juli forventer de at kunne rykke ind i den nye stueetage og drive forretningen derfra, mens køkkenet først kommer til at stå færdigt til september. Til december vil der atter være gang i det hele – også på overetagen.

Det gamle byggeri som det ser ud i dag. Foto: Google Streetview Vis mere Det gamle byggeri som det ser ud i dag. Foto: Google Streetview

»Vi har en ambition om at være den flotteste fiskeforretning i Danmark, og derfor har vi lavet en kæmpestor investering, men det er også en langsigtet investering.«

Havnens Fiskehus blev grundlagt i 1932 af Brødrene Carl og Christian Christensen. I starten solgte de levende fisk fra en flåde i havnebassinet. I 1941 rykkede de ind i de nuværende lokaler, som det altså igen er to brødre, der driver.

Det er en af de absolut ældste fiskeforretninger på Aarhus Havn.