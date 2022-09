Lyt til artiklen

Lars-Peter Søbye, har i en halv menneskealder arbejdet for det store ingeniør- og arkitekturrådgivningsfirma Cowi.

Nu er han snart fortid som virksomhedens administrerende direktør – og som formand for Dansk Industri.

I en pressemeddelelse oplyser Cowi, at Lars-Peter Søbye træder tilbage fra direktørposten 1. oktober og overlader stafetten til Jens Højgaard Christoffersen.

»Man skal som sagt stoppe, mens legen er god, og det er nu for mig,« siger Lars-Peter Søbye.

Dermed sættes der et punktum for hans 36 år lange karriere i Cowi.

Og så alligevel ikke helt.

Selvom den snart forhenværende direktør trækker sig tilbage for at få mere tid med familien og hellige sig mere tid til bestyrelsesarbejde, vil han det kommende år have en rolle som særlig rådgiver for Cowis direktion.

Lars-Peter Søbye vil også hjælpe med at færdiggøre udvalgte opgaver, lyder det.

Til Finans fortæller 62-årige Lars-Peter Søbye, at han ikke genopstiller til posten som formand for Dansk Industri (DI) ved den kommende generalforsamling 27. september.

Han har været formand for DI siden september 2017

Den kommende direktør for Cowi, Jens Højgaard Christoffersen, har hidtil været medlem af virksomhedens direktion med ansvar for salg, kunder og forretningsudvikling.