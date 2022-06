Lyt til artiklen

Det kom som et kæmpe chok, da den kendte erhvervsmand Ole Andersen døde pludseligt for to år siden.

Nu viser enken, at hun bestemt er kvinde for at føre forretningerne videre.

Hustruen, Helle Gjessø Andersen, overtog Ole Andersens selskaber efter hans død – og det har hidtil været en bragende succes, skriver Finans.

Familiens øverste selskab, OGA Holding, har netop præsenteret sit første regnskab, efter at Helle Gjessø Andersen overtog styringen.

Og hun ikke alene lever op til sin mands præstationer.

Hun overgår dem.

OGA Holding har præsteret et overskud på 93,3 millioner kroner. Det er mere end en tredobling af selskabets hidtil største overskud på et regnskabsår, som var i 2014.

I coronaåret 2020 kom selskabet ud med et underskud på 11,1 millioner kroner

Det dugfriske regnskab - som B.T. også har set - for 2021 viser derudover, at der er en egenkapital på 338,1 millioner kroner.

Det gode resultat kom i hus på baggrund af investeringer i aktier og værdipapirer.

Hvor 2021 var et godt aktieår, tyder meget på, at virkeligheden bliver en helt anden her i 2022, hvor inflation og krigen i Ukraine har sendt aktiekurserne ned. OGA Holding forventer da også, at det vil påvirke indtjeningen for 2022 negativt.

Ole Andersen døde af naturlige årsager 2. juni 2020 i en alder af 63 år, selvom han ifølge vennen og sparringspartneren Christian Frigast kort forinden havde været i glimrende form, både fysisk og mentalt.

»Han optrådte altid professionelt, men når man kom ind bagved, var der en varm person, der især var stolt af sin familie,« sagde Christian Frigast, som er formand for kapitalfonden Axcel, dengang til Finans.

Ved sin død var Ole Andersen bestyrelsesformand i B&O. Han har også været bestyrelsesformand for blandt andet Danske Bank.

Han efterlod sig udover hustruen, Helle Gjessø Andersen, også to voksne børn.