Den kendte bankekspert Lars Krull er ikke kun god til at råde andre mennesker om penge - han er også ekspert i at tjene dem selv.

Når han ikke optræder som ekspert i medierne, investerer han selv i blandt andet værdipapirer, og det er gået utroligt godt i 2019.

Således kan han i et nyt regnskab for sidste år fremvise et overskud på hele 59 millioner kroner i sit firma Lars Krull Holding, skriver Finans.

Med det fornemme overskud har han gennem sit holdingselskab nu en formue på over en kvart milliard - helt præcis 253 millioner kroner, skriver mediet.

I et interview med Finans sidste år sagde Lars Krull, at den store formue ikke får ham til at søge en mere tilbagelænet tilværelse lige foreløbigt.

»Missionen og målet er, at familien skal kunne klare sig rimelig godt. Jeg skal ikke købe skotske herregårde eller investere i ejendomme. Jeg har fokus på mit arbejde på universitetet og min portefølje,« sagde han dengang til mediet.

Lars Krull arbejder som seniorrådgiver ved Aalborg Universitet sideløbende med sin investeringsvirksomhed, der startede helt tilbage i 70'erne, hvor han grundlagde sin formue ved at sælge walkie-talkies.

I 1997 solgte han den succesfulde virksomhed for et større millionbeløb, som han siden har fået til at vokse og vokse.