De fleste har dem stående i køkkenet. De runde Margrethe-skåle, der er lavet i alverdens farver og størrelser.

Firmaet bag, Jacob Jensen Design, kæmper dog med røde tal på bundlinjen.

Ifølge den seneste årsrapport kom virksomheden ud af 2018 med et underskud på 6,7 mio. kr. Det skriver Finans.

Virksomheden blev stiftet i 1958 af grundlæggeren Jacob Jensen, hvis søn Timothy Jacob Jensen overtog familieforetagendet.

I efteråret blev der luet ud i ledelsen, da der kom en ny direktør på posten i stedet for arvingen.

Med en årrække med underskud har selskabet i dag en egenkapital i minus på knap 19. mio. kr.

Ansvaret for nedturen i regnskaberne skyldes ifølge bestyrelsen den tidligere administrerende direktør, Timothy Jacob Jensen.

'De negative tal er resultatet af mange års dårlig ledelse, som nu er bragt til ende,' skriver bestyrelsen i årsrapportens ledelsesberetning.

Jacob Jensen, stifter af Jacob Jensen Design, designede også for B&O. Foto: Geert Bardrum Vis mere Jacob Jensen, stifter af Jacob Jensen Design, designede også for B&O. Foto: Geert Bardrum

Over for Finans afviser Timothy Jacob Jensen kritikken i årsrapporten. Han mener, at den strategi, som bestyrelsen har udstukket, er fejlet.

'Man ændrer strategien og glemmer at kigge efter kerneforretningen. Det bidrager til de dårlige regnskaber, der har stået på i flere år nu,' siger han.

Timothy Jacob Jensen er i dag helt ude af familievirksomheden og har solgt sin andel.

Grundlæggeren af Jacob Jensen Design, Jacob Jensen, døde i 2015. Ud over designet af Margrethe-skålen stod han også bag en række kendte ting for B&O.