»Vi kan desværre ikke garantere levering inden jul.«

Sådan skriver den kendte danske webshop Pixizoo på sin hjemmeside. Nu viser det sig, hvad årsagen er.

Webshoppen, som sælger baby- og børneudstyr, er nemlig under konkursbegæring. Det skriver Finans, som har oplysningen fra Statstidende.

Her fremgår det, at Pixizoo blev begæret konkurs 15. december – lige midt i den travle julehandel.

Stærkt utilfredse kunder har på både Facebook og Trustpilot brokket sig over pakker, der ikke kommer frem, dårlig kundeservice – og at det er umuligt at hente bestilte pakker i Pixizoo's fysiske butik i Skejby i Aarhus, fordi en seddel i vinduet viser, at den midlertidigt holder lukket.

Det fremgår tirsdag morgen ved 9-tiden ikke af forsiden på Pixizoos hjemmeside, at virksomheden er under konkursbegæring.

Overfor Finans bekræfter advokat og partner i Bech Bruun, Søren Christensen Volder, der er indsat som kurator, at Pixizoo er under konkursbegæring.

Men hvad så med de danskere, der har julegaver – og penge – i klemme?

»Min forståelse er, at der kun er trukket penge for varerne, hvis varerne rent faktisk også er afsendt,« siger Søren Christensen Volder til Finans.

Han opfordrer Pixizoos kunder til at kontakte ham efter jul, hvis varer, der er blevet betalt for, stadig ikke er kommet frem.

Kuratoren lover at arbejde på højtryk for at finde en køber, som kan drive Pixizoo videre – og sikre, at kunderne får deres vigtige julepakker til tiden.

Pixizoo, som kort før konkursen skiftede navn til PXZ ApS, blev stiftet i 2014 af brødrene Jesper og Karl Mark og Anders Kobberup.

Det seneste regnskab for 2021 viser et underskud på intet mindre end 24,6 millioner kroner efter skat.