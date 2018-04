Danske DFDS ekspanderer til Middelhavet med køb af tyrkisk fragtrederi.

Rederiet DFDS har købt et tyrkisk fragtrederi for lige under en milliard euro, hvilket svarer til lidt mere end syv milliarder kroner. Dermed går rederiet ind i Middelhavet.

Det skriver DFDS via fondsbørsen.

- Med købet af U.N. Ro-Ro ekspanderer vi til et af Europas mest attraktive fragtmarkeder, der operationelt ligner Nordeuropa, siger administrerende direktør i DFDS Niels Smedegaard i en meddelelse.

Rederiet U.N. Ro-Ro driver fem fragtruter i Middelhavet mellem Tyrkiet og EU. Rederiet har fire ruter til Italien og en til Frankrig.

Virksomheden har 500 ansatte og 12 fragtskibe, der ifølge DFDS alle er bygget på Flensborgs værft. En del af DFDS' skibe er bygget på samme værft.

U.N. Ro-Ro driver desuden to havneterminaler.

Topchefen for det tyrkiske selskab glæder sig ifølge pressemeddelelsen til at blive en del af DFDS' netværk.

- Vi glæder os til at blive en del af DFDS' netværk og til de udviklingsmuligheder, det giver både vores kunder og medarbejdere, siger Selçuk Boztepe.