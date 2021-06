Det populære herretøjsbrand Les Deux går nye tider i møde og har solgt størstedelen af sine aktier til det svenske investeringsselskab Röko.

Det sker for at sikre international vækst og for at løfte dansk herremode til et international niveau. Det skriver Finans.

Virksomheden, der ellers i 10 år har holdt ejerandelene på egne hænder, siger følgende om beslutningen:

»Vi har planer om at tredoble virksomheden, og i den forbindelse har det været nødvendigt at få en stærk, finansiel partner ind for at løfte os og har viden om at skalere virksomheder internationalt,« siger stifter og medejer Andreas Von der Heide til Finans.

Han ønsker ikke at oplyse, om det konkrete beløb for handlen, udover at det er et trecifret millionbeløb. Men han fortæller dog, at Röko overtager 60 procent af tøjvirksomheden, som han og medejer Kristoffer Haapanen grundlagde i 2011.

Han understreger desuden, at det har været vigtigt at få en partner, som ikke kommer til at røre ved den daglige drift. Handlen er udelukkende interessant for Les Deux på grund af den kapital og erfaring, som Röko kan tilføre virksomheden.

Les Deux har i dag over 800 forhandlere i 15 lande rundt om i Europa med omkring 50 medarbejdere.

I 2020 omsatte brandet for over 100 millioner kroner, og i 2023 forventer virksomheden at kunne omsætte for 300 millioner kroner.