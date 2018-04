Tøjmærket Peak Performance, der længe har været en fast del af modekoncernen IC Group, er blevet solgt.

Den danske modekoncern IC Group, der ejer en stribe kendte tøjmærker, har solgt en af sine absolut mest kendte og største brands fra.

IC Group har solgt brandet Peak Performance til selskabet Amer Sports Corporation, der blandt andet ejer outdoor-mærkerne Salomon og Wilson.

Salget indbringer IC Group 1,9 milliarder kroner, oplyser IC Group via fondsbørsen.

- Det har været en lang og grundig auktionsproces med mange interesserede og kvalificerede købere, som har skabt de optimale rammer for frasalget af Peak Performance.

- Vi har ikke blot fået den helt rigtige pris for aktivet til vores aktionærer, vi har også fundet den rigtige langsigtede nye ejer, skriver bestyrelsesformand for IC Group Peter Thorsen i meddelelsen.

Pengene fra salget, der ventes at ligge på 1,7-1,8 milliarder kroner, når omkostninger er taget fra, forventes at blive givet videre til IC Groups aktionærer i form af ekstraordinær dividende.

Med salget af Peak Performance bliver IC Group et markant mindre selskab. Ifølge regnskabet for andet kvartal, de tre måneder til og med december, stod Peak Performance for 47 procent af den samlede omsætning på 673 millioner kroner.

Samtidig var Peak Performance et af de brands, der voksede mest. Hos IC Groups to andre kendte brands, Tiger of Sweden og By Malene Birger, gik førstnævnte markant tilbage, mens sidstnævnte holdt skindet på næsen.

IC Group indikerer i meddelelsen omkring salget af Peak Performance, at flere frasalg kan være på vej.

- IC Group vil fortsat drive og investere i koncernens øvrige brands med henblik på at maksimere deres fremtidige værdi.

- IC Group vil løbende overveje, hvornår det er i aktionærernes interesse at sælge disse brands, og IC Group vil handle i overensstemmelse hermed, når tiden og vilkårene er gunstige både for IC Groups aktionærer og de enkelte brands, skriver selskabet.