Sandra Plesner Weinert lægger ærligt frem, hvordan situationen ser ud.

'Det har ramt os hårdt,' skriver hun i en opdatering på Facebook.

Sammen med sin mand, Carl Weinert, står hun bag hotelkæden Guldsmeden Hotels, hvor det nyeste årsregnskab viser et underskud på 26,3 millioner kroner. Ifølge Finans.dk kommer det efter, at hotellerne i Danmark og udlandet i en kortere årrække op til præsterede overskud på hele 91 millioner kroner.

På grund af de røde tal har revisoren i sin påtegning til regnskabet noteret et afsnit, der hedder 'væsentligt usikkerhed vedrørende fortsat drift'. Her fremgår det, at hotelkæden forhandler om et banklån på 85 millioner kroner.

'Selskabets fortsatte drift er betinget af, at den koncernbasis nævnte låneramme opnås. Udfaldet af disse forhandlinger forventes først at foreligge endeligt ved udgangen af marts 2021. Ledelsen har ved regnskabsaflæggelsen forudsat, at lånerammen opnås, og har derfor aflagt årsregnskabet med fortsat drift for øje,' står der her.

Om den situation skriver Sandra Plesner Weinert:

'Vi er ikke ved at gå fra hus og hjem, vi er 'bare' ved at gældsætte en ellers sund virksomhed, med 21 års positiv bundlinje – indtil vi blev ramt af coronakrisen,' lyder det blandt andet på Facebook:

'Guldsmeden har været drevet af hårdt arbejde og passion, men denne krise kan vi ikke arbejde os ud af. Vi kan kun ofre vores hjem, gældsætte os til halsen og sælge, hvad vi ejer, i kampen for, at vi, vores kollegaer og vores gæster har noget at vende tilbage til. Men i sidste ende er det politikerne, som står med vores fremtid i deres hænder.'

For hoteldirektøren forklarer videre, at man ikke på noget tidspunkt er blevet fuld kompenseret af hjælpepakker fra staten, fordi hotellerne ikke har været tvangslukkede.

'Siden Corona brød ud, har udgifter til fuld løn til vores ansatte, fuld husleje til vores udlejere, banker og kreditforeninger og andre omkostninger hobet sig op og tømt vores ellers velpolstrede kasse, som skulle være gået til vækst i form af nye projekter og jobskabelse. Det er vigtigt at understrege, at vi på intet tidspunkt er blevet kompenseret med mere end mellem 65 og 75 procent på disse omkostninger,' skriver Sandra Plesner Weinert, der også søger nye investorer.

Hun opfordrer derfor politikere til at finde 'fuld kompensation' til hotelbranchen, så de kan overleve i fremtiden.

Det er 21 år siden, at Sandra Plesner Weinert og Carl Weinter etablerede deres hotelkæde, der i dag har filialer i Aarhus, København, Reykjavik, Berlin og Oslo.