Der er intet firkantet over den populære reol-virksomhed Montana Furniture, når det kommer til personalepleje.

Som et forsøg har den danske design-virksomhed indført en times motion i arbejdstiden.

Det skriver TV 2 Fyn.

Træningen, som er for alle ansatte, ligger fordelt over to dage i ugens løb og bliver betalt af ledelsen.

Ifølge Helene Koefoed, der er ingeniør hos Montana Furniture, er det en fantastisk prøveordning, som giver et tiltrængt afbræk i en lang og triviel arbejdsdag bag et skrivebord.

»Det gør jo en kæmpe forskel. Normalt er den eneste motion, man får, når man løber frem og tilbage mellem kontorerne eller kaffemaskinerne,« siger Helene Koefoed.

Forsøgsprojktet, som virksomheden har taget initiativ til at deltage i, hedder 'Aktiv Arbejdsplads', der udbydes af Dansk Firmaidræt.

Idéen til projektet opstod, efter en trivselsmåling viste, at samarbejdet på tværs af afdelingerne i Montana Furniture haltede. Samtidig gav flere medarbejdere udtryk for, at de ikke fik søvn nok.