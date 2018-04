En kæmpe stigning i omsætning på hele 18 procent, åbning af otte butikker i England og en plan om at indtage USA. Det går vildt for sig hos den danske bagerikæde Lagkagehuset. Det viser det seneste regnskab.

Hele 100 millioner kroner steg Lagkagehusets omsætning i 2017 ifølge det seneste regnskab, som netop er blevet offentliggjort, skriver finans.dk.

Og dermed er det cementeret, at ikke kun danskerne, men tilsyneladende også englænderne er storfans af dansk bagværk. Fremover vil også amerikanerne få glæde af friskbage danske brød og wienerbrød, når bagerikæden efter planen indtager USA i 2018.

Den danske bagerikæde blev grundlagt på Christianshavn af den sjællandske bagersøn Ole Kristoffersen i midten af halvfemserne. Ole Kristoffersen var træt af dårligt brød, og besluttede, at han ville producere noget ordentligt. Forretningen på Christianshavn blev hurtigt en succes, og i 2008 slog han sig sammen med den sønderjyske bager Steen Skallebæk, der havde en lignende succeshistorie i det sønderjyske.

De to åbnede hurtigt en række butikker, og så fik de den norske kapitalfond FSN med i projektet.

I 2009 gik det så godt, at Ole Kristoffersen kunne købe en Arne Jacobsen-villa på Skodsborgvej i det nordsjællandske whiskeybælte med udsigt over Øresund for 50,5 millioner kroner af den krakkede ejendomsspekulant Steen Gude.

Den norske kapitalfond købte 70 procent af de to bageres virksomhed. Men det havde Ole Kristoffersen og Steen Skallebæk ingen skrupler ved.

»Det gik faktisk rigtig udmærket. Vi havde to af landets største bagerbutikker i henholdsvis Sønderjylland og på Christianshavn. Vi kunne sikkert have levet fint hver især af at sælge rundstykker og ciabattabrød, til vi blev gamle og grå, men vi havde begge to følelsen af, at vi kunne opnå noget mere,« har Steen Skallebæk fortalt til mediet ejerskifte.info.

Den norske kapitalfond gjorde formentligt en god investering. Lagkagehuset fik i 2015 et overskud på hele 38, 1 million kroner, hvilket var 80 procent højere end i 2014.

I 2017 blev Lagkagehuset solgt til kapitalfonden Nordic Capital. Købsprisen skulle ifølge Børsen overstige én milliard kroner.

Ved salget oplyste adm. direktør i Lagkagehuset Jesper Friis, at den nye ejers plan var at ekspandere internationalt.

Og som sagt, så gjort. Alene sidste år åbnede Lagkagehuset, der i udlandet hedder Ole & Steen, fire nye butikker i England. Dertil kommer, at man valgte at åbne 15 nye butikker i Danmark.

De mange nye butikker kan da også ses på regnskabet. Mens overskuddet i 2016 var på hele 91 millioner kroner, så var det i 2017 ’kun’ på 64 millioner kroner.

Ifølge Jesper Friis skyldes det mindre underskud investeringerne i de udenlandske butikker:

»Der er rigtig mange investeringer forbundet med den udenlandske ekspansion, vi foretager. En etablering i et andet land betyder blandt andet et stort træk på konsulentydelser, så vi er tilfredse med resultatet, som matcher vores forventning,« udtaler Jesper Friis i en pressemeddelelse ifølge finans.dk.

Han glæder sig også til, at Lagkagehuset i løbet af 2018 kan ’eksportere et lille stykke dansk kulturhistorie’, når den første forretning åbnes i USA. Og når det sker, er der stor sandsynlighed for, at danske turister vil støde på den amerikanske butik. Den kommer nemlig til at ligge på Manhattan i New York, der er kendt som et turistmekka.