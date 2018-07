Sidste år var en gedigen skuffelse for koncernen bag caféerne Dalle Valle og Café A.

I de to holdingselskaber bag cafékæderne er overskuddet efter skat faldet med hele 80 procent til omkring fire millioner kroner, selvom bruttoindtjeningen har været den samme. Det fremgår af årsregnskaberne, som Ritzau Finans har læst.

Mens Dalle Valle sådan set klarede sig fint gennem året, er den sløje og solfattige sommer sidste år gået hårdt ud over Café A.

Kæden forventer, at 2018 bliver et bedre år for økonomisk, men den aktuelle sommer er ikke alt for god.

»Når sommeren bliver så varm, som den er nu, så kommer der ikke så mange mennesker ind i indkøbscentrene, hvor vi har mange forretninger. Så for vores vedkommende håber vi, i hvert fald forretningsmæssigt, at sommeren normaliserer sig en smule,« siger Niels Rønnebech til Ritzau Finans.

I løbet af det kommende år planlægger koncernen at åbne flere Café A-restauranter uden for hovedstadsområdet.