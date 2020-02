Du kender muligvis hans huse fra TV2-programmet Nybyggerne - det er nemlig Jesper Skovsgaards firma, der leverer de tomme bygninger, som deltagerne skal indrette.

Nu viser det sig, at der er så godt gang i Jesper Skovgaards forretning, at han i sidste regnskabsår tjente 46 mio. kr. efter skat.

Det viser et nyt regnskab fra hans firma 2E Group A/S, ifølge Finans.

Overskuddet er det største, selskabet har haft i 12 år.

Det bringer Jesper Skovgaards egenkapital (virksomhedens værdi red.) op på 254 mio. kr.

»Det er et tilfredsstillende årsregnskab, vi igen kan aflægge,« siger Jesper Skovsgaard til Finans.

Jesper Skovgaard har lige nu gang i flere store byggeprojekter, som samlet har en værdi af 1,3 mia. kr.

2E Group bygger primært i hovedstadsområdet, fordi man her råder over en række store grundarealer. Før det byggede firmaet i Aalborg, men valgte at skrue ned for byggeriet i Nordens Paris, fordi ejendomsmarkedet ifølge Jesper Skovsgaard var mætte, skriver Finans.

Firmaet har også rokeret om i prioriteterne.

I dag har man fokus på at bygge lejeboliger, som kan sælges videre til investorer, mens byggekoncernen før opførte projektbyggeri med salg til private.

Jesper Skovgaards store succes var ellers ikke givet, da Finanskrisen ramte 2E Group, som han dannede i 1996, men med en egenkapital på over 100 mio. - hvoraf næsten alt var likvide midler (midler som er umiddelbart tilgængelige red.), forklarer Finans.

I indeværende regnskabsår forventer Jesper Skovsgaard, at indtjeningen i 2E Group vokser yderligere.