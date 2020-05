Selv om varelagrene er fyldt til bristepunktet med usolgte sandaler og forårssko, skal kunderne ikke forvente, at de bliver sat på brandudsalg, når den landsdækkende butikskæde Skoringen på mandag åbner sine 44 butikker i danske storcentre.

Sådan lyder det fra Skoringens adm. direktør, Frank Siim Sørensen, efter regeringen med statsminister Mette Frederiksen i spidsen her til aften præsenterede en politisk aftale om, at storcentrene kan åbne på mandag efter at have været tvangslukkede i snart to måneder.

I marts og april sælger Skoringen normalt dobbelt så meget som en gennemsnitlig måned, så lige nu tårner Skoringens varelager med forårskollektionen sig op med usolgte varer svarende til 150 fyldte lastbiler.

»Vores lagre er fyldte, men hvis vi skal sælge til foræringspriser, så vil det gøre så ondt til efteråret, at mange af vores forretninger ikke vil have råd til at købe nye varer hjem. Det er utrolig vigtigt for vores butikker, at de kan få solgt varerne til noget, der ligner normalpriser, ellers vil det forårsage mange konkurser,« siger Frank Siim Sørensen.

Derfor er der også helt afgørende for den kendte skokæde, at storcentrene kan åbne uden alt for snærende restriktioner, mener Frank Siim Sørensen.

Skoringen har i alt 100 butikker i Danmark, men 60 procent af omsætningen ligger i de 44 center-butikker, så Frank Siim håber, at centeråbningerne giver god mulighed for at sluse kunderne ind gennem centrenes hovedindgange, gennem fællesarealerne og frem til butikkerne.

»Vi kan sagtens håndtere kunderne sundhedsmæssigt forsvarligt, når først de er inde i vores butikker. Det handler om at få kunderne sikkert rundt på fællesarealerne i centrene, for når først de er inde i vores butikker, har vi styr på det og kan trække på vores erfaringer fra vores gadebutikker, som er åbne,« siger Frank Siim Sørensen.

Frank Siim Sørensen skal selv ud og markere genåbningen mandag i flere at kædens centerbutikker.

»Vi glæder os til at åbne vores butikker. Vi er forberedt, og jeg er ikke bekymret. Vi er klar med spritflasker og afstandsmærker, og vores medarbejdere har fået de relevante instrukser.«.

Selv om genåbningen af landets storcentre har stor betydning for Skoringen og andre handelsdrivendes omsætning, er der brug for yderligere tiltag for at holde hånden under dele af detailbranchen, mener Frank Siim Sørensen.

Han sender derfor denne appel til regeringen: Når hjælpepakkerne udløber den 8. juli, håber han på, at regeringen vil strikke en ny pakke sammen, der kan kompensere handelsdrivende for tab på sæsonvarer som sko og modetøj.

»70 procent af vores varelager kan man betragte som brune bananer, når vi kommer bare lidt længere frem. Det vil være en kæmpe hjælp for os og branchen, hvis man kan lave en hjælpepakke, hvor vi kan få noget kompensation for vores usolgte sæsonvarer.«

Coronakrisen har ramt dansk økonomi hårdt. Ledigheden er steget med næsten 50.000 personer siden den 9. marts, og omkring 150.000 er sendt hjem med lønkompensation.

Samtidig forventer Finansministeriet, at Danmark kommer ud af 2020 med et underskud på de offentlige finanser på knap 200 milliarder kroner.