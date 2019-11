For tiden skal du ikke se dig rundt på gaden mange gange, før du falder over endnu en ny burgerbar.

Men ikke alle har lige stor succes med serveringen af en gennemskåret bolle med bøf.

Selskabet bag Grillen Burgerbar er således for andet år i træk i underskud.

Det skriver Finans.dk.

Igen i år drejer det sig om et underskud på en halv million, viser burgerbarens regnskab.

Underskuddet skyldes blandt andet, ifølge Grillen Group, at der har været et skifte i ejerkredsen, hvor Michael Listov-Raunkjær, som i 2013 skabte Grillen Burgerbar sammen med Thomas Rasmussen og Steffen Herbst-Rasmussen, forlod Grillen Burgerbar.

Et skift, som Michael Listov-Raunkjær selv beskrev til Finans.dk som værende 'helt udramatisk'.

Han tilføjede dengang, at det for ham var blevet for meget hverdag at drive Grillen, og at han var mere drevet af selve iværksætteriet.

Grillen Group skriver i en pressemeddelelse, at underskuddet, udover skiftet i ledelsen, også skyldes, at Grillen har åbnet flere restauranter i 2018.

Burgerkæden forventer, at de nye restauranter vil bidrage til et overskud i det kommende regnskabsår.

Grillen har i dag otte burgerrestauranter i hele landet.

Heraf ligger fire i København, mens resten er placeret i Aarhus, Aalborg, Vejle og Herning.