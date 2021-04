En burger, en portion pomfritter og et slag minigolf.

Sådan lyder opskriften på vejen ud af coronakrisen for den kendte burgerkæde Cocks and Cows.

Efter nogle hårde måneder under nedlukningen satser medstifter Lars Wiwe på, at et nyt koncept med både minigolfbaner og karaokerum kan puste nyt liv i virksomheden.

Ifølge Finans.dk har Cocks and Cows allerede siden sidste sommer afprøvet ideerne i deres nyåbnede restaurant i Aarhus, og nu udvides konceptet.

(Arkivfoto) Foto: Claus Bech Vis mere (Arkivfoto) Foto: Claus Bech

»Coronakrisen har givet anledning til at gentænke virksomheden og analysere på, hvad vi har gjort godt, og hvad vi kan blive bedre til. Minigolf-konceptet ramte Aarhus med 180 kilometer i timen og sad lige i skabet. Det har givet blod på tanden, og vi tror på, at vi fremadrettet kan tiltrække endnu flere gæster ved at tilbyde spændende og anderledes aktiviteter, som gæsterne hungrer efter på den anden side af krisen,« siger Lasse Wiwe til Finans.dk.

Ifølge mediet åbner 15 specialbyggede minigolfbaner direkte i baren hos Cocks and Cows i Kødbyen efter genåbningen.

Derudover kommer der et nybygget karaokerum i restauranten i Gammel Strand.

Medstifteren indrømmer, at coronakrisen har været hård ved burgerkæden, men Lasse Wiwe håber, at de nye oplevelser kan puste nyt liv i virksomheden.

Foto: Søren Bidstrup Vis mere Foto: Søren Bidstrup

Han kan ikke sætte præcis tal på, hvor dyr pandemien har været for Cocks and Cows, men understreger, at der er tale om et tab i »millionklassen.«

Burgerkæden er elleve år gammel. I dag har den ni restauranter i København og omegn og en i Aarhus.

Tilbage i 2018 blev Cocks and Cows solgt til finske Restamax for intet mindre end 164 millioner kroner.