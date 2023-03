Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

De solgte 615.000 biler i 2022, men nu kigger de en ny vej for at runde en millione solgte biler på årsbasis.

Svensk-kinesiske Volvo Cars, der for et par år siden blev reddet af kinesiske Geely, lancerer en ny elbil, der kan slå dørene op for en ny kundegruppe.

Det fortæller Sarka Heyna Fuchsova, der står i spidsen for Volvo i Danmark, til Børsen.

Der bliver ikke givet mange detaljer om den nye bil, men ifølge Sarah Heyna Fuchsova så er det en lille fuldt elektrisk SUV, der bliver mindre end den velkendte Volvo XC40.

»Det her er ikke en horisontal udvidelse. Det her er en vertikal udvidelse ind i et nyt segment af forbrugere. Det er sådan, vi vil forfølge vores ambitiøse vækstplan,« siger Sarka Heyna Fuchsova til Børsen.

Volvo sætter alt ind på at udfase benzin- og dieselbiler, fordi de fra 2030 kun vil sælge elbiler.

Konkurrencen om at være den største på elbilmarkedet er hård. Tesla har en ambition om at sælge to millioner biler i 2023, hvor de i 2022 har solgt 1,3 millioner biler.

Tilbage i januar satte Tesla ild til markedet, da de sænkede prisen på flere af deres biler.

En strategi som flere burde implementere, hvis de vil nå ud til et bredere segment, mener René Tønder, der har en fortid i General Motors og er ejer af og direktør for analysefirmaet Autoinc.