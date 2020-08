Lars Jensen har en 25 år lang karriere bag sig i Royal Unibrew. Nu afløser han snart den afgående topchef.

Det bliver et kendt ansigt, som kommer til at overtage tøjlerne fra topchefen i det danske bryggeri Royal Unibrew.

Driftsdirektør Lars Jensen er således udpeget som ny administrerende direktør fra 1. september. Det oplyser Royal Unibrew i en meddelelse.

46-årige Lars Jensen tager over fra Hans Savonije, som i marts oplyste, at han gerne ville stoppe i stillingen for fremover at prioritere andre opgaver.

- På bestyrelsens vegne takker jeg Hans Savonije for en stor indsats som først COO (driftsdirektør, red.) og siden CEO (administrerende direktør, red.) i Royal Unibrew, siger bestyrelsesformand Walther Thygesen i meddelelsen.

Afløseren Lars Jensen har en 25 år lang karriere bag sig i Royal Unibrew. Her har han siden 2011 været medlem af direktionen. Først som finansdirektør og siden som driftsdirektør.

Bestyrelsen mener, at Lars Jensen dermed har både stor erfaring og dyb indsigt i virksomheden.

Bestyrelsen peger også på, at han har spillet en væsentlig rolle i såvel opkøb som frasalg i den omstilling, som bryggeriet har været igennem.

- Vi er i bestyrelsen overbevist om, at Lars Jensen er den rigtige til at lede selskabet videre og fortsætte den positive udvikling som en stærk regional drikkevarevirksomhed med fortsat stigende markedspositioner og indtjening, siger Walther Thygesen.

Royal Unibrew er den næststørste bryggerikoncern i Danmark, kun overgået af Carlsberg. Royal Unibrew ejer ølmærker som Albani, Faxe og Ceres.

Forleden fremlagde bryggeriet et kvartalsregnskab. Det viste et faldende salg for perioden fra april til juni.

Det lavere salg hang sammen med, at store dele af Europa har været lukket ned i samme periode på grund af coronaudbruddet.

/ritzau/