Coronavirus har som bekendt gjort livet surt for mange virksomheder i Danmark. Også for Café Luna i Aalborg, der nu har erklæret sig konkurs.

Det er manglende omsætning, der nu gør, at cafeen må dreje nøglen om, skriver Nordjyske.

Ifølge direktør Mads Verwohlt har der året igennem været fint med gæster til frokost, men til aften har omsætningen været for lav.

Næsten 40 procent af kunderne om aftenen er biograf- eller teatergæster. Derfor har cafeen ikke haft det kundeflow, som stedet har været vant til, når biografer og teatre har været lukkede på grund af coronarestriktioner.

Direktøren vælger at lukke cafeen ned nu, da der stadig er mulighed for at betale de penge, der skyldes forskellige steder.

Dog viser regnskabet for de seneste år, at ejerne har haft en negativ egenkapital også før coronapandemien.

»Vi havde en aftale om, at vi betalte penge ud til de tidligere ejere, så de skulle have nogle penge ud. Så derfor har vi haft underskud de seneste to år. Sidste regnskab lavede vi et overskud, og så havde vi egentlig forventet et endnu større overskud. Men så kom corona,« siger Mads Verwohlt til Nordjyske.

Han håber, at en anden vil overtage cafeen og lægge timerne i det. I første omgang vil kurator forsøge at sælge inventar til et boligselskab.

Cafeen ligger på Boulevarden 38 nær Aalborg Banegård.