Efter en stormombrust tid i mediemøllen med møgsag på møgsag, har den kendte restaurantstifter og tv-kok Anh Lê valgt at trække sig.

Hun, og den øvrige ejerkreds bestående af bl.a. hendes brødre, har valgt at opsige sin ejerandel i restaurantkæden LêLê.

Det fremgår af CVR-registeret, som også viser, at 100 pct. af ejerskabet overgår til den nye ejer Per Ulrik Andersen.

Per Ulrik Andersen, der også er medejer i tøjkæden Samsøe & Samsøe, blev hentet ind som investor kort tid efter, at LêLê gik konkurs i midten af oktober, og startede op i et nyt selskab.

Efter han blev medejer, var hans ejerandel indtil torsdag i denne uge på 50 pct., men efter, at Anh Lê og ejerkredsen hver har opgivet mellem 10-15 pct. af deres andele, står Per Ulrik Andersen nu som den eneste ejer af LêLê.

Konkursen i oktober kom efter flere år med særdeles dårlige regnskaber. LêLê har siden 2015 leveret leveret underskud i årsregnskaberne. Senest for 2018, hvor underskuddet lød på 2,6 mio. kr.

Konkursen betød imidlertid ikke farvel til den vietnamesiske restaurantkæde, da der blev foretaget det, der hedder en virksomhedsoverdragelse, som betyder, at aktiviteterne blev drevet videre i et nyt selskab under samme navn.

Her i B.T. fortalte virksomhedens nye direktør, Dan Bång, at en del af årsagen til virksomhedsoverdragelsen var at afskrive sig noget af gælden til kreditorerne, og at der var tale om ‘en positiv historie’, da de fleste ansatte ville beholde deres job.

Den udtalelse fik han imidlertid ørerne i maskinen for, da bl.a. den kendte iværksætter Mikkel Borg Bjergsø, der står bag ølvirksomheden Mikkeller, i stærke vendinger kritiserede den positive udlægning.

Slut var det dog ikke med de kedelige sager, for B.T. kunne kort tid efter afsløre, at visse ansatte i LêLê har arbejdet massivt over, hvad der tilsyneladende er lovligt. Medarbejdere havde arbejdet 200, 300 og op mod 400 timer om måneden.

Alle de pågældende medarbejdere var udenlandsk arbejdskraft, og det fik 3F København til at kalde det »social dumping af allerværste grad«.

Senere kunne B.T. afsløre, at Anh Lê og den øvrige ejerkreds, der fortrinsvis består af familie, har haft et massivt internt forbrug i restauranterne og sammenlagt havde spist og drukket for 1,1 mio. kr. i den nødlidende virksomhed mellem 2017 og 2019.