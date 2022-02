Skuespiller, komiker og producer. Det er nogle af de titler, den amerikanske berømthed Will Ferrell kan skrive på cv’et. Men nu har han også fået en ny – noget anderledes – titel.

Tirsdag kom det nemlig frem, at Will Ferrell er blevet en del af ejerkredsen i den aarhusianske fintech-bank Lunar.

»Det er årets scoop for os. Vi er meget, meget glade. Det er et tilfælde, hvor planeterne stod lige, og sol, måne og stjerne gik op i den højere endhed, det skulle for at lykkedes.« siger ejer Ken Villum Klausen, der er stifter og administrerende direktør i Lunar, til B.T.

Han fortæller, at det hele egentlig startede som en brainstorm omkring, hvem virksomheden kunne samarbejde med i en kommerciel kampagne.

Der var Will Ferrell på tegnebrættet.

»Vi er ret hurtigt bevidste om, at det bliver svært, hvis ikke umuligt, at få ham med. Vi syntes bare, det var et match made in heaven med hans humoristiske sans, der også er meget ved Lunar både i vores kommunikation og vores kultur,« siger Ken Villum Klausen.

Men sol, måne og stjerner stod åbenbart rigtigt. For i slutningen af 2021 blev forhandlingerne afsluttet – og Will Ferrells underskrift var på et stykke papir, der sagde, at han nu var en del af ejerkredsen.

»Det viser sig, at Will Ferrell har en forkærlighed for norden, fordi han er svensk gift og ofte besøger Sverige. Så deler han vores vision og humor. Vi ender med at mødes i Los Angeles, og så lykkedes det,« siger en glad Ken Villum Klausen.

Selvom stifteren nu har kendt til den udvidede ejerkreds i nogle måneder, er det stadig lidt svært at forstå.

»Will Ferrell er måske verdens sjoveste og mest kendte komiker lige nu. Han forstår os og køber ind i vores måde at tænke på. Det er vildt,« siger Ken Villum Klausen og fortsætter:

»Da vi nærmer os målet om at få ham med, er jeg ekstatisk, og det er jeg stadig. Jeg er selv kæmpe Will Ferrell-fan. Så det var svært at tro på, det var muligt. Da jeg så den underskrift, blev jeg euforisk.«

Men fra Ken Villum Klausen selv så underskrift, gik der flere måneder, før han måtte dele nyheden med verden.

»Det har nok været det sværeste – at brænde inde med den nyhed. Jeg havde bare lyst til at råbe til hele verden, at det var lykkedes os at få en superstjerne med – ikke bare som frontfigur, men i ejerkredsen. Det er godt nok svært at gå at holde på,« siger han.

Ken Villum Klausen håber også, Lunar kan drage fordel af den nye ejer.

»Jeg er mere spændt end nogensinde. Der kommer en masse materiale ud, som er bygget op med Will, og det er meget anderledes. Jeg er spændt på at høre folks reaktion,« siger han og uddyber:

»Jeg tror og håber, kendskabsgraden til os og vores mission bliver større.«

Stoltheden over, at virksomheden, som Ken Villum Klausen selv har stiftet fra bunden, har opnået anerkendelse fra Will Ferrell, er i hvert fald ikke til at tage fejl af.

»Vi er et dansk statuup. Det her bekræfter, at vi kan slå janteloven og faktisk lykkes med at få lavet så stor en aftale med så stort et navn som Will Ferrell. Det er en kæmpe og meget speciel oplevelse« afslutter Ken Villum Klausen.