Et kebabspyd blev først varmet op, dernæst frosset ned og så varmet op igen.

Men det må man ikke.

Kebabspyd må ikke genbruges, lyder det fra Fødevarestyrelsen, og derfor har styrelsen lavet en indskærpelse overfor restauranten L&M Shawarma i Odense.

»Vi vidste simpelthen ikke, vi ikke måtte genbruge, og det var derfor, vi gjorde det,« lyder det fra Lena Badwan, der er ejer af shawarma-restauranten.

Hos L&M Shawarma, som ligger i Skt. Knuds Kirkestræde, havde de varmet en stor rulle med kebab op en lørdag, som de derefter havde frosset for at varme op senere. Det kan man læse af Fødevarestyrelsens rapport.

»Virksomheden har ophængt kebabrulle på spyd, som ikke er hel. Det er tydeligt, at kebabspyddet allerede har været anvendt tidligere,« står der i rapporten, som fortsætter:

»Virksomheden forklarer, at kebabrullen er fra sidste uge, (lørdag) hvor kebabrullen på ydersiden er tilberedt, hvorefter den blev lagt i fryseren, så den kunne gemmes til dags dato.«

Til B.T. forklarer ejer Lena Badwan, at man selvfølgelig ikke vil gentage fejlen, så kunder kan føle sig helt rolige.

Indskærpelsen kom nemlig for lidt over en måned siden, hvor Fødevarestyrelsen slog fast, at kødet ikke blev gennemopvarmet til de krævede 75 grader.