Navnet duer ikke, men ideen er god.

Det mener jubii-stifteren Martin Thorborg, der har spyttet penge i firmaet Dreivers, som formidler kontakt mellem sælgere og købere af brugte biler.

Den danske mangemillionær har sammen med vennerne David Andersen og Nicolai Frisch købt sig ind i firmaet, der har base på Nørrebro i København.

»Vi har vel investeret to-tre millioner kroner,« fortæller Martin Thorborg til B.T.

Martin Thorborg har i forvejen iværksætter, virksomhedsleder, foredragsholder og forfatter stående på sit cv. Nu kan han også skrive brugtbilsforhandler. Foto: Bax Lindhardt Vis mere Martin Thorborg har i forvejen iværksætter, virksomhedsleder, foredragsholder og forfatter stående på sit cv. Nu kan han også skrive brugtbilsforhandler. Foto: Bax Lindhardt

Han havde dog et klart krav til virksomheden for at gå med om bord.

Navnet skulle ændres.

»Det er et idiotisk navn. Det minder alt for meget om taxifirmaet Drivr,« fortæller Thorborg og fortsætter:

»Selvfølgelig er der ikke nogen, der forveksler et taxiselskab og et brugtvognsforretning, men begge dele handler om biler, og det kommer bare til at skabe forvirring.«

Så han stillede som betingelse for at gå med, at de ændrede navnet.

»Det var for fjollet. Og de indrømmede de også,« siger Martin Thorborg.

Salg af brugte biler I 2022 blev der solgt 381.000 brugte biler i Danmark.

I 2021, der var rekordår, var tallet 446.000 solgt brugte biler.

Med faldet i 2022 er brugtbilsalget tilbage på 2014-niveau. Kilde: Finans.dk Bilbasen.

Ideen bag Dreivers er at fjerne de omkostninger, der normalt er forbundet med at være bilforhandler.

»Hvis du som privatperson gerne vil sælge en bil og sætter den til salg, så ringer der måske 20 personer. De foreslår alle mulige byttehandler og forsøger at forhandle prisen ned. Mange sælger derfor til brugtvognsforhandlere, fordi de ikke orker alt besværet, eller måske er bange for at blive snydt,« fortæller Jubii-stifteren.

Dreivers sætter bilen til salg, og det er dem, der bliver kontaktet af køberne. Når de så finder en køber, som de vurderer er den rigtige, sætter de vedkommende i forbindelse med sælger, der så står for fremvisningen.

»Som sælger skal du kun stå for fremvisningen samt at få bilen kontrolleret,« fortæller Thorborg om tanken bag firmaet og fortsætter:

»Det er lidt det samme som Estaldo og Robinhus gør på ejendomsmæglermarkedet.«

Det var lidt af et tilfælde, at han faldt over virksomheden.

»Jeg fandt det må min egen platform, Capino, da jeg en dag lige løb de forskellige projekter igennem,« lyder det fra Thorborg til B.T.

Capino.dk er et site, hvor investorer og iværksættere kan mødes.

Martin Thorborg forventer ikke, at investeringen kaster penge af sig de første par år.

»Der er måske overskud om tre år. Men måske skal der også skydes flere penge ind,« siger han.