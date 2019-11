Revisorer fremhæver flere lovbrud hos Amazing Jewelry, der er ejet af Jesper "Kasi" Nielsens far.

Smykkefirmaet Amazing Jewelry, der er ejet af familien til erhvervsmanden Jesper "Kasi" Nielsen, har haft underskud det seneste år.

Det viser selskabets årsregnskab, der bliver dumpet af revisorerne, som desuden fremhæver flere ulovligheder.

I strid med reglerne er der blevet foretaget et ulovligt lån til selskabets direktør, Annette Laustrup Nielsen, der er Jesper "Kasi" Nielsens søster. Pengene er dog siden blevet betalt tilbage.

Desuden har Amazing Jewelry udbetalt løn til udenlandske ansatte uden at informere Skattestyrelsen. Det er også i strid med reglerne.

Derudover har selskabet ikke været grundig nok i sine indberetninger af løn for danske ansatte og været for langsom til at indbetale skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Endelig har Amazing Jewelry tabt halvdelen af sin kapital, men ikke indkaldt til generalforsamling.

Amazing Jewelry fik et underskud på 9,6 millioner kroner i regnskabsåret 2018/2019.

Samlet set har revisorerne ikke kunnet give en bekræftende konklusion for regnskabet.

Det skyldes, at selskabet fattes penge, og at revisorerne ikke overbeviste om, at der er sikret finansiering til fremtiden.

- Vi er ikke blevet forelagt bevis for, at disse forudsætninger vil blive opfyldt. Vi tager derfor forbehold for, at årsregnskabet er aflagt under forudsætning af fortsat drift, skriver revisorerne.

Selskabet skriver, at det i årets løb har udbetalt ekstra løn til personer i selskabet. Det sker som følge af en "ekstraordinær indsats" i forbindelse med en vundet tvist i oktober 2018.

I oktober 2018 vandt Jesper "Kasi" Nielsen en sag mod Skatteministeriet i Højesteret om 245 millioner kroner.

Amazing Jewelry skriver i regnskabet, at det forventer at skaffe penge til at fortsætte.

- Det er ledelsens forventning, at det er muligt at fremskaffe den for driften fornødne likviditet, skriver selskabet.

Amazing Jewelry er ejet af Jesper "Kasi" Nielsens far, Jan Laustrup Nielsen.

Det er uklart, hvilken rolle Jesper "Kasi" Nielsen har i virksomheden, som han repræsenterer udadtil.

