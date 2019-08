Jesper 'Kasi' Nielsen har angiveligt brudt sin tavshedspligt i en voldgiftssag mod smykkefirmaet Pandora. Det har tilsyneladende udløst en stor bøde på fem millioner kroner.

En bøde, som selskabet Kasi Aps ikke har haft råd til at betale. Derfor er det begæret konkurs.

Det erfarer TV 2.

»Der er i Kasi Aps opstået en forpligtelse, som forfalder til betaling, og som selskabet ikke kan betale. Her har vi vurderet det rigtigt at indgive en konkursbegæring, og så kommer vi inden for det regime, konkursloven giver,« siger Boris Frederiksen til TV2.

Han er advokat og partner hos Kammeradvokaten og forhenværende likvidator for Kasi Aps.

Frederiksen ønsker ikke at be- eller afkræfte, at den pludselig opståede forpligtelse skyldes en bøde, som de også Børsen har omtalt tirsdag morgen.

Men flere kreditorer står i kulissen og venter på store beløb. Heriblandt Skattestyrelsen, Brøndby IF samt håndboldklubben Rhein-Neckar Löwen.

Der skulle være tale om et tocifret millionbeløb, som de har til gode.