Der foregår et vildt slagsmål mellem Jasper Kasi Nielsen og Pandora i disse måneder, hvor der bliver kæmpet om masser af penge.

Faktisk er der tale om et milliardbeløb, som kan blive fordelt ved Voldgiftsinstituttet i København.

Sagen er lukket for offentligheden, men nu skriver Finans.dk nye detaljer fra det store opgør.

Det hele startede, da Jesper Kasi Nielsen solgte sine aktier i Pandora i 2010.

Som betaling fik han 400 millioner kroner samt en yderligere betaling, der ville være afhængig af Pandoras indtjening frem til 2015.

I starten tydede det på, at Jesper Kasi Nielsen ville få 518 millioner kroner udbetalt af Pandora, men da slutdatoen ramte, og det hele skulle gøres op, stod han til 0 kroner.

Det var han langt fra tilfreds med, og derfor besluttede han at tage Pandora i retten.

Og i juli kom Voldgiftsinstituttet så ifølge Finans.dk frem til en meget betydningsfuld afgørelse, der tipper vægtskålen over mod Jesper Kasi Nielsen.

De vurderede nemlig, at en uafhængig revisor skal have adgang til de dele af Pandoras bogføring, som har konkluderet, at han skal have 0 kroner.

Jesper Kasi Nielsen mistænker Pandora for at have manipuleret med tallene med formålet om at snyde ham.

Selskabet Pandora har nemlig haft stort overskud i de efterfølgende år.

Og selvom Voldgiftsinstituttets afgørelse i juli altså langt fra er en endelig afgørelse, så har det gjorde, at Jesper Kasi Nielsen er blevet kæmpe optimist.

Han siger, at han forventer en betaling på ‘adskillige milliarder’.

Udover opgøret med Pandora, har Jesper Kasi Nielsen også opgør med skattemyndighederne. Han har vundet to store opgør.

Boris Frederiksen fra kammeradvokaten står i spidsen for Jesper Kasi Nielsen med tanke på, at hvis han vinder opgøret, så kan skattevæsenet få nogle af de penge, de har til gode tilbage.

Jesper Kasi Nielsen har tidligere leveret store sponsorater i fodboldklubben Brøndby IF samt den daværende håndboldklub AG København.