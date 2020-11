Forretningsmanden Jesper Nielsen – der bedre er kendt under navnet 'Kasi-Jesper' – er taget under personlig konkursbehandling.

Det skriver erhvervsmediet Finans.

Den kendte forretningsmand er taget under personlig konkursbehandling ved Sø- og Handelsretten, fremgår det ifølge mediet af en meddelelse i torsdagens udgave af Statstidende:

»Ved dekret af 17.11.2020 har Sø- og Handelsrettens skifteret taget Jesper Laustrup Nielsen under konkursbehandling på grundlag af en begæring modtaget den 08.10.2020,« lyder det.

På nuværende tidspunkt vides det dog ikke, hvad årsagen til den personlige konkurs skulle være.

I forvejen var Jesper Nielsen ifølge Finans blevet indstillet til konkurskarantæne for 'groft uforsvarlig forretningsførelse', ligesom politiet efterforsker hans og hans families ageren i det nu konkursramte selskab Kasi Aps.

Jesper Nielsen er blandt andet kendt for sine kampe mod Skat og for at stå bag smykkevirksomheden Pandora.

Han blev i 2010 mangemillionær, da han solgte sin andel af Pandora.