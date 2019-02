Jesper Laustrup Nielsen - bedre kendt som Kasi-Jesper - lukker firmaet Kasi ApS og ser frem mod en ny æra for sig selv og sin familie.

Selskabet har været centrum i en stor skattesag og er lige nu en del af en stor erstatningssag mod smykkevirksomheden Pandora.

Men det har ikke afholdt Kasi-Jesper fra at lave en frivillig nedlukning af selskabet - en såkaldt frivillig likvidation.

Det oplyser erhvervsmanden selv til finans.dk.

»Selskabet har ikke været aktivt siden 2010 - der starter en ny æra for familien, efter sagen er færdig her senere i 2019. (...)«

»Vi vil gerne videre som familie efter disse udmarvende Kasi-sager,« skriver Jesper Nielsen i en mail til mediet

Jesper Laustrup Nielsen startede firmaet Kasi ApS i 2003, og gennem årene har det haft store millionoverskud, men også enkelte underskud.

Egenkapitalen i selskabet er ifølge finans.dk opgjort til 750,4 mio. kr. efter det senest offentliggjorte regnskab for 2017/2018.

Det var Kasi ApS, der gennem mange år havde rettighederne til at sælge Pandora-smykker på det centrale- og vesteuropæiske marked.

Senere blev Kasi ApS købt ud af Pandora.

Selskabet Kasi ApS er lige nu centrum i en sag om mange millioner mellem Jesper Lautrup Nielsen og Pandora.

Sagen mod Pandora handler om en 'earn-out'-klausul, hvor Jesper Nielsen skulle modtage en del af overskuddet fra Pandoras datterselskab Pandora CWE.

Han mener dog, at Pandora har skjult overskud og dermed snydt ham for over en milliard kroner.

Den beskyldning er Pandora dog slet ikke enig i, og derfor skal sagen afgøres i en voldgiftssag til sommer.

Forretningsmanden har allerede inviteret til gratis sejrsfest i Royal Arena i forventning om, at han får en milliarderstatning.

Jesper Nielsen afviser, at der skulle være tale om en fest for at håne Pandora, hvis han vinder. Men siger dog, at han håber, 'de river sig i håret.'