Onsdag lød det, at Jesper Kasi Nielsen havde opgivet sin sag mod Pandora.

Men nu har han tilsyneladende skiftet mening.

Ifølge Børsen har erhvervsmanden Jesper Nielsen, også kendt som Kasi-Jesper, skrevet en mail til de investorer, der i 2019 kastede penge i sin sag mod Pandora. Og heri fremgår det altså, at han vil køre sagen videre.

»Vi har brugt den hektiske dag i dag på at kigge materialet igennem med vores rådgivere, og vi er ikke enige med den konklusion, der er kommet frem fra revisorens side. Derfor vælger vi at føre sagen videre i Voldgiftsinstituttet til endelig afgørelse. Vi giver ikke op, vi ved, vi har ret. Det skriver Jesper Nielsen i mailen, som Børsen har set.

Kasi-Jesper har altså ikke opgivet håbet om at få penge ud af Pandora.

Sådan lød det ellers onsdag, hvor han skrev følgende på Facebook.

»Vi gjorde 'whatever it takes', men en ordentlig mavepuster til familien Nielsen i dag i forhold til vores earnout-sag mod Pandora. Pandora var for dygtige, og den uafhængige revisor kunne desværre ikke finde, hvor de havde snydt os.«

»Derfor har vi sammen med Boris Frederiksen fra Kammeradvokaten i dag valgt at opgive sagen. Tak til alle, der støttede os de sidste 6,5 år i en utrættelig kamp for retfærdighed for den lille iværksætter i forhold til den store stærke kapitalfond,« skrev Jesper Nielsen i et opslag, der nu er slettet.

Kasi-Jespers sag mod Pandora kom efter, at han blev købt ud af virksomheden. En sag, der har floreret i over seks år.

Her fik han et trecifret millionbeløb samt del af fremtidige overskud.

Dog gav Pandora underskud i en periode, og derfor fik Jesper Nielsen ikke penge fra den del af aftalen.

Kampen mod Pandora har været enorm dyr for ham og ifølge erhversmanden selv, har den været skyld i, at han blev erklæret personligt konkurs sidste år.