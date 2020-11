Årsagen til erhvervslederen Jesper "Kasi" Nielsens personlige konkurs er endnu ikke offentligt kendt.

Jesper Nielsen, der er bedre kendt som Kasi-Jesper, er gået personligt konkurs.

Det skriver erhvervsmediet Finans på baggrund af en meddelelse i Statstidende.

I forvejen var Jesper Nielsen blevet indstillet til konkurskarantæne for "groft uforsvarlig forretningsførelse".

En konkurskarantæne indebærer, at man mister retten til at sidde i bestyrelser.

Samtidig har politiet efterforsket Jesper Nielsen og to af hans familiemedlemmers ageren i den nu konkursramte smykkevirksomhed Kasi Aps.

I august fortalte kurator Boris Frederiksen til Finans, at man var gået på jagt efter 13,8 millioner kroner hos Amazing Jewelry, der er en af Kasi-familiens virksomheder.

Boris Frederiksen er kurator i en række konkursboer relateret til Jesper Nielsen og hans familie.

Jesper Nielsen blev især kendt for at sælge smykker fra det danske firma Pandora samt for at kaste millionbeløb i fodboldklubben Brøndby IF og håndboldklubben AG København.

En personlig konkurs betyder blandt andet, at man mister retten til at bestemme over sine ejendele i en periode og bliver registreret i RKI.

Personens værdier - i dette tilfælde Jesper Nielsens - udgør aktiver i konkursboet. Dog kan almindeligt tøj og indbo beholdes.

/ritzau/